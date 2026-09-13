Трима души от наше село са заразени с антракс
Те са в болницата в Плевен
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Те са в болницата в Плевен
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