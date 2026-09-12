Ивайло Христов призна за Ламбо
Легендата го тласка към неочакван път
Следете всички новини, анализи и коментари за Ивайло Христов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Легендата го тласка към неочакван път
Албена Павлова и Йордан Ръсин са най-добрите актьори
В Театър „Българска армия“ Фондация „Академия Аскеер“ връчва своите награди за постижения в театралното изкуство
Известният актьор е с нова роля в Театър „199“
Категорично сме неофициален рекордьор, категоричен е Векилов
Филмът "Каръци" на Ивайло Христов е българското предложение за номинациите за "Оскар". Това съобщиха от Националния филмов център. Той ще се състезава...
Филмът на Ивайло Христов обра 6 статуетки на годишните награди на гилдията "Каръци"-те с късмет са големите победители на наградите на Българската фи...
Младежи от провинцията се мъчат да оцелеят като "Каръци" във филма на Ивайло Христов "Каръци", най-новият филм на Ивайло Христов, вече обра няколко о...
Националната премиера на филма на Ивайло Христов „Каръци" ще бъде в Кюстендил. Лентата беше заснета в града под Хисарлъка миналата година, а в снимки...
Ивайло Христов е роден през 1970 г. в Горна Оряховица. Завършва българска филология в СУ "Св. Климент Охридски" (1995). Започва научната си дейност ка...
Киноманията през есента ще бъде открита с "Каръци" - филмът на Ивайло Христов, който спечели "Златен Георгий" на изключително престижния международен...
Филмът "Каръци" на Ивайло Христов спечели голямата награда "Златен Георгий" на 37-мия Московски международен кинофестивал. Режисьорът грабна престижна...
Младоците се хвърлят на провокативни проекти
Актьорът, сценарист и режисьор изригна в протест срещу държавата, която обръща гръб на културата "Вече 25 години държавата ни няма концепция какво да...
Ивайло Христов и Мирослав Пашов стиснаха ръцете си преди състезанието за Армията