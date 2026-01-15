Фалшиво евро заля още един голям наш град!

Сигнал за фалшиви евро банкноти в Пловдив провокира действия на Окръжната прокуратура. От обвинението наблюдават досъдебно производство за това, че на 12 януари при пазар в града под тепетата са прокарани в обращение подправени парични знаци - три банкноти с номинал от 20 евро.

Бил подаден сигнал на тел. 112, че трите неистински банкноти са установени при пазаруване от търговци на външни сергии за плодове и зеленчуци.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, иззети веществени доказателства, назначена е техническа експертиза, която ще извърши анализ на защитните елементи на банкнотите – водни знаци, холограми, релеф и други.

Срокът за приключване на разследването е тримесечен, съобщиха за "Марица" от прокуратурата.





