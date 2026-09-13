Земята погълна алеята пред дома на Никълъс Кейдж
9-метров кратер се отвори след пороите
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9-метров кратер се отвори след пороите
Досега 18 хиляди души са със заповед да напуснат домовете си
Говорителят на противопожарната служба на окръг Санта Барбара Майк Елиасън каза, че огънят още не е овладян
Американски изтребител се разби в населен район на Южна Калифорния. Инцидентът доведе до опожаряването на една къща, а други две са сериозно пострадал...