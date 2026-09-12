Земята погълна алеята пред дома на Никълъс Кейдж
9-метров кратер се отвори след пороите
Следете всички новини, анализи и коментари за Кратер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
9-метров кратер се отвори след пороите
Ударът е станал със скорост около 8640 км/ч, направил е кратер
Според изследването, публикувано в „Нейчър комуникейшънс“, това е било голямо планетарно събитие
Взети са мерки за обезопасяването
Провалената мисия на Русия „Луна-25“ оставила 10-метров кратер на Луната
Варненци са възмутени
Кола пропадна в огромна дупка, зейнала на път в град Катания, Италия. Автомобилът е бил паркиран на улицата, когато заради обилните валежи част от пъ...
Пътнически автобус е бил погълнат от придошлите води на река в Северна Бразилия, които образували кратер на пътя. По чудо няма пострадали. Пътниците...
Нагано. Рано тази сутрин в централната японска префектура Нагано е изригнал вулканът Онтаке. Вследствие на това от Националната метеорологична служба...
Суматра. След като вулканът Синабунг на остров Суматра в Индонезия се активизира отново, властите разтегнаха границите на опасната зона в западната ча...