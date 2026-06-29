Европа прегрява, България продава прохлада

България ще опита да превърне жегата в туристическо оръжие. Министерството на туризма стартира международната дигитална кампания Come and Enjoy the Cool Weather in Bulgaria, с която страната ще се рекламира като място за по-комфортна лятна почивка на фона на рекордните горещини в Европа.

Рекламата ще върви в Гугъл и Мета и ще бъде насочена към милиони потенциални туристи във Франция, Испания, Италия, Португалия, Германия, Обединеното кралство, Турция, Полша, Чехия и Словакия.

Хладното лято става туристически продукт

Посланието е директно - когато Европа прегрява, България предлага море, планини, минерални извори, културни маршрути, природа и кухня без усещането за задушаваща ваканция. Кампанията акцентира върху морски и планински почивки, балнео и СПА туризъм, активен отдих и автентична българска храна. Целта е страната да бъде показана като модерна, сигурна и достъпна европейска дестинация, в която туристите могат да избягат от екстремните температури, без да жертват качеството и разнообразието на почивката си.

Това е различен рекламен ход, защото не продава само море или ниски цени, а климатично предимство. В момент, когато все повече туристи гледат не само хотела и плажа, но и градусите, България се опитва да се позиционира като по-удобна алтернатива за лятна ваканция. Така времето, което обикновено се приема като фон, влиза в центъра на туристическата реклама.

Европа е в капана на жегата

Кампанията идва в момент, когато горещите вълни вече не са само прогноза, а водеща тема в Европа. Световната метеорологична организация съобщи, че силна и обширна гореща вълна в края на юни е счупила редица температурни рекорди и е засегнала здравето, земеделието, инфраструктурата и риска от пожари.

Днес бе съобщено, че Италия и Балканите са под ударите на тежка гореща вълна, като в Италия 22 града са били с червен код, а в региона има опасения за пожари и здравни рискове. Това прави туристическото послание на България далеч по-актуално - страната не просто кани гости, а се включва в новата битка за туристи, които търсят по-поносими летни условия.

Към кого е насочена рекламата

Изборът на пазари не е случаен. Франция, Испания, Италия и Португалия са сред страните, които често са засегнати от екстремни летни температури. Германия, Великобритания, Полша, Чехия и Словакия са важни източници на туристи за България, а Турция е близък и активен пазар. Кампанията ще използва дигиталните платформи, защото именно там туристите вземат бързи решения - сравняват дестинации, гледат снимки, търсят оферти и проверяват времето.

За България това е шанс да излезе от стандартния образ на „евтина морска дестинация“. Новото послание я представя като страна с повече лица - Черноморие, планини, минерални извори, културни обекти, маршрути сред природата и кухня, която може да бъде част от цялото преживяване. Ако кампанията бъде поднесена добре, тя може да привлече не само летовници за плажа, но и туристи, които търсят прохлада, движение и по-разнообразна програма.

Големият залог е да не остане само слоган

Идеята „Елате и се насладете на прохладното време в България“ има силен рекламен потенциал, защото стъпва върху реален европейски проблем. Но тя ще работи само ако туристът получи обещаното - удобен транспорт, добри услуги, чисти курорти, нормални цени и достатъчно информация за алтернативите извън плажа. Климатът може да отвори вратата, но преживяването трябва да я задържи.

Затова кампанията е повече от сезонна реклама. Тя показва накъде се променя туризмът - от просто „къде е красиво“ към „къде е по-поносимо, сигурно и удобно“. В лято, в което градусите се превръщат в риск, България ще се опита да продаде не само гледки, а облекчение. И ако успее, прохладата може да се окаже най-неочакваният й летен коз.

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