Доларът натиска еврото на валутните пазари

Курсът на еврото се понижава спрямо този на долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се разменя за 1,1923 долара, което е с 0,41 на сто под нивото на затваряне от снощи. Натискът върху еврото идва на фона на засиленото търсене на долара и очакванията на пазарите за следващите решения по лихвената политика в САЩ и еврозоната, както и от предпазливите нагласи за икономическата перспектива в част от държавите от еврозоната.

Вчера Европейска централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1968 долара, което показва ускоряване на понижението на единната валута в рамките на денонощието.

