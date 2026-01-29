Еврото укрепва спрямо долара в началото на търговията

Еврото поскъпва спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. Единната европейска валута се разменя за 1,1985 долара, което е ръст от 0,25 на сто спрямо нивото на затваряне от снощи.

Вчера Европейска централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1974 долара за едно евро. Движението на валутата се тълкува като реакция на пазарите на очакванията за по-продължителен период на относително стабилни лихвени нива в еврозоната, на фона на по-предпазливи сигнали от страна на Федералния резерв на САЩ.

Анализатори отбелязват, че инвеститорите засега избягват резки движения и внимателно следят макроикономическите данни от двете страни на Атлантика, включително инфлацията и пазара на труда. При запазване на сегашните тенденции еврото може да остане близо до психологическата граница от 1,20 долара и в следващите сесии.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com