Назоваха най-добрите дизелови двигатели

В наши дни, когато новите автомобили стават все по-скъпи всяка година, надеждността на двигателя отново се превърна в решаващ фактор при закупуването на автомобил. Собствениците искат да са сигурни, че двигателят им няма да откаже след 150 000 км, а ще изкара поне 3-4 пъти по-толкова.

Изданието SUVNews състави списък от 7 бензинови двигателя, които са си спечелили репутация на „вечни’’ - те изминават 400 000-500 000 км, а понякога и повече, без основен ремонт. Общото между тях е, че са атмосферни (без турбини), имат опростена конструкция и липсва излишна електроника. Освен това са евтини за поддръжка, като и често търпят немарливо отношение на собственика, пише "Аутомедия".

Топ 7 на вечните бензинови двигатели:

1. Toyota 1NZ-FE (1.5 литра)

2. Honda K24 (2.4 литра)

3. Lexus / Toyota 2UZ-FE (4.7L V8)

4. Mercedes-Benz M112 (2.4–3.2L V6)

5. Volvo B230 (2,3 литра)

6. BMW M54 (2,2-3,0 литра)

7. Mazda FE (2,0 литра)

