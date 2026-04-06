Експерти посочиха бензинови двигатели, които да избягваме

В продължение на години в автомобилната индустрия капацитетът и броят на цилиндрите на двигателя винаги са били ключови, тъй като те до голяма степен определят представянето на силовите агрегати. Ситуацията започна да се променя през 90-те години, когато суперчарджърът навлезе в голям мащаб, а с по-строги стандарти за емисии производителите започнаха да въвеждат директно впръскване на гориво. Последващи корекции наложиха допълнителни промени в конструкцията – намаляване на теглото, намаляване на капацитета и броя на цилиндрите, както и интеграция на много компоненти в компактни модули.

На хартия изглеждаше като естествена посока на развитие. На практика обаче някои от тези двигатели, въпреки награди и отличия в индустриалните проучвания, започнаха да показват сериозни слабости само след няколко години работа. Проблемите с издръжливостта не бяха изолирани случаи – в някои случаи дори завършваха с колективни искове срещу производителите.

В същото време производителите трябваше да запазят пропорциите – намаляването не означава автоматично провал. На пазара се появиха и успешни мотори - като 1.0 TSI от Volkswagen Group или 0.9 TCe от Renault, които се считат за усъвършенствани и сравнително безпроблемни в своя клас.

Въпреки това има и примери за двигатели, които са трябвало да бъдат символ на прогреса, а с времето се превърнаха в предупреждение за купувачите на употребявани автомобили. И в случая изборът е на механици, които са се сблъсквали с техните проблеми, пише "Аутомедия".

Най-лошите малки бензинови двигатели според експертите:

Honda 1.0 VTEC (P10A2) /Honda Civic/

PSA/Stellantis 1.2 PureTech (EB) /Широко използван в модели на Peugeot, Citroën, Opel, DS/

Ford 1.0 EcoBoost /Focus или Mondeo/

Renault 1.2 TCe (H5Ht) /Renault и Dacia/

