Ето ги най-добрите дизелови двигатели

И в кои коли може да ги намерите

Ето ги най-добрите дизелови двигатели
16 яну 26 | 12:49
Агенция Стандарт

Въпреки екологичния натиск, хибридизацията и нарастващата сложност на турбодвигателите, надеждните стари дизелови двигатели остават златният стандарт за издръжливост.

Според ADAC, TÜV Report, What Car? Reliability Survey и статистиките, има ограничена гама от дизелови двигатели, които надеждно издържат 400 000–600 000 км без основни ремонти.

ТОП 7 „Вечни“ дизелови двигателя

1. Mercedes-Benz OM602 / OM603 (2.5 / 3.0)

Къде е монтиран: Mercedes W124, W201, G-Class, по-стари поколения на Sprinter

Защо се превърна в легенда:

- Чугунен блок

- Механична горивна помпа Bosch

- Без турбокомпресор, DPF или EGR

Реален пробег:
500 000–700 000 км

Типични слаби места:

Уплътнения

Прикачено оборудване

Корозия на каросерията (не корозия на двигателя)

Източници: TÜV Report, Mercedes Oldtimer Community, ADAC

 2. Volkswagen 1.9 TDI (ALH, AHU, AGR)

Къде е монтиран: VW Golf IV, Passat B5, Audi A4 B5, Skoda Octavia I, Seat Leon

Защо се нарича „народен дизел“:

Опростена горивна система (ротационна помпа или ранна PD)

Минимална електроника

Добре понася гориво със средно качество

Реален живот:

450 000–600 000 км

Слабости:

Турбокомпресор след 300 000+ км

Вакуумни маркучи

Източници: What Car?, Honest John, ADAC

 3. Toyota 1KD-FTV / 2KD-FTV

Къде е инсталиран: Toyota Land Cruiser Prado, Hilux, Fortuner

Защо издържа на тежки условия:

първоначално проектиран за тежка експлоатация

висока безопасност

надежден ангренажен ремък

стабилна работа извън града

Реален живот:

400 000–600 000 км

Слабости:

инжектори с лошо качество на горивото

EGR система при градско шофиране

Източници: Consumer Reports, Toyota Global Technical Data

 4. BMW M57 (3.0d)

Къде е монтиран: BMW Серия 5 E39/E60, X5 E53, Серия 7 E38/E65

Защо това е изключение сред BMW-тата:

Един от най-надеждните дизелови двигатели на марката

Твърд колянов вал

Добър баланс между мощност и издръжливост

Реален живот:
450 000–550 000 км

Слабости:

Повреда на турбокомпресора при голям пробег

Източници: TÜV, Технически форуми на BMW

 5. Peugeot / Citroën 2.0 HDi (DW10)

Къде е монтиран: Peugeot 406/407, Citroën C5, Ford Mondeo

Защо е харесван:

Прост дизайн

Дълъг експлоатационен живот

Налични резервни части

Реален експлоатационен живот:

400 000–500 000 км

Слабости:

Горивна система, ако е лошо поддържана

Турбокомпресор

Източници: What Car?, European Diesel Statistics

 6. Fiat 1.9 JTD (Multijet)

Къде е монтиран: Fiat, Alfa Romeo, Opel, Saab

Защо се счита за издръжлив:

Един от най-успешните ранни двигатели с Common Rail

Опростена архитектура

Лесно се справя с голям пробег

Реален пробег:

400 000–500 000 км

Слабости:

EGR

Двумасов маховик

Източници: ADAC, Fiat Powertrain Technologies

7. Volvo D5 (2.4)

Къде е монтиран: Volvo XC70, XC90, S60, V70

Защо европейските таксиметрови шофьори го обичат:

петцилиндрова конструкция

плавна работа

висока устойчивост на топлина

Реален пробег:

450 000–550 000 км

Слабости:

EGR

турбо при голям пробег

Източници: TÜV Report, Volvo Service Data

