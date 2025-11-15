Знаете ли коя е първата болница в България? Белият ангел

Знаете ли коя е първата болница в България? Построена в Стара Загора през 1878 г., веднага след Освобождението, тя е първата модерна болница в България. Наричат я "Хирургическата". Историята разказа на ученици от Града на липите Славка Бозукова, председател на Общество "Културно наследство". Това стана по време на специален урок по родолюбие "Чудесата на България - образователни маршрути", който е част от програмата България - образователни маршрути" на МОН.

Лекарите в тази болница са били истински герои — лекували са без ток, без апаратура, но с огромна любов към хората.

Легендата разказва, че една медицинска сестра, загинала по време на епидемия, продължава да се появява в сънищата на лекарите, когато имат трудни случаи.

Наричат я „Белият ангел на Стара Загора“.

