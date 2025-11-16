Ново откритие в Египет! Намериха таен вход на пирамида

Ново откритие, което предизвика вълнение в египетската археология. То разкри възможността за досега незабелязан, скрит вход на източната фасада на пирамидата на Микерин в Гиза. Експерти от Техническия университет в Мюнхен и Кайрския университет, използвайки радар, ултразвук и електрическа томография, идентифицираха две отделни структурни кухини зад полираните гранитни блокове. Тези аномалии засилват възможността за „втори вход“ – тема, която се обсъжда от години, пише "CNN Turk".

Едно от най-забележителните открития в египетската археология през последните години е направено. Съвместно проучване, проведено от изследователи от Египет и Германия, разкри възможността за незабелязан досега таен вход на източната фасада на Пирамидата на Микерин, най-малката от трите основни пирамиди в Гиза. И така, какви тайни крие пирамидата? Дали този втори вход води до изгубен саркофаг?

4500-годишна тайна: Има ли нов ход в пирамидата?

Пирамидата на Микерин, построена около 2510 г. пр.н.е. и висока приблизително 200 метра, е по-малка от емблематичните пирамиди на Хеопс и Хефрен на платото Гиза, но историческата ѝ стойност е изключително голяма.

Днес обаче дебатите около пирамидата придобиха ново измерение. Експерти от Техническия университет в Мюнхен (TUM) и Кайрския университет откриха необичайни структурни аномалии зад гладко полираните гранитни блокове на източната ѝ стена – блокове, които до днес не са били забелязвани в модерната епоха.

Според информация на Израил Саръ от „Хюриет“, проф. д-р Кристиан Гросе определя резултатите като „изключително важно откритие за Гиза“. Той обяснява: „Методологията, която разработихме, ни позволява да постигнем много точни резултати за вътрешната структура на пирамидата. Хипотезата за втори вход става все по-силна.“

За да не повредят гранитната повърхност, изследователите използвали съвременни и напълно неинвазивни методи като радарно сканиране, ултразвуково изображение и електрическа томография (ERT). Комбинираното им използване разкрило две различни кухини на различна височина зад повърхността.

Защо източната стена?

Един от най-силните индикатори е необичайно гладката повърхност на гранитните блокове от изток.

Подобни полираните блокове се намират и при основния вход на северната страна. Това кара изследователите да смятат, че и на изток може да е имало вход, който е бил запечатан или е бил забравен с течение на времето.

Тази идея всъщност не е нова. През 2019 г. независимият изследовател Стейн ван ден Ховен твърдеше, че пирамидата на Микерин може да има втори вход, но тогава нямаше физически доказателства. Сега обаче новите научни данни дават сериозна основа на тази хипотеза.

Възможно е да съществуват неоткрити стаи

Днес туристите могат да разглеждат вътрешността на пирамидата – гробни камери, коридори и ниши. Но новите аномалии на източната страна може да показват съществуване на до момента неизвестни помещения или проходи.

Учени подчертават, че използваните технологии имат ограничена дълбочина на проникване и не е ясно докъде навътре се простират кухините. Затова данните ще бъдат разгледани от по-широк научен комитет от археолози и инженери.

Резултатите, публикувани в научното списание NDT & E International, потвърждават за първи път наличието на структурни аномалии на източната стена, които не са били описвани досега.

Изчезналият саркофаг на Микерин

Пирамидата на Микерин не е само архитектурна загадка – тя крие и една историческа трагедия. Саркофагът, за който се смята, че е принадлежал на фараон Менкауре, бил натоварен на кораб за Британския музей през 1830-те години.

Но търговският кораб „Беатрис“ изчезва мистериозно след отплаване от Малта на 13 октомври 1838 г. – заедно с безценния саркофаг. Той никога не е открит.

Затова днес в пирамидата няма оригинални погребални останки на фараона. Новите кухини може би крият следа за местонахождението му – въпрос, който силно вълнува учените.

Гиза - най-голямата загадка на човечеството

Платото Гиза, разположено западно от Кайро, включва Големия сфинкс и трите пирамиди – на Хеопс, Хефрен и Микерин. Тяхната конструкция, астрономическа ориентация и реално предназначение продължават да бъдат спорни въпроси в археологията, инженерството и антропологията.

Известно е, че пирамидите са подравнени спрямо определени звездни съзвездия. Как обаче колосалните каменни блокове са били транспортирани и поставени с такава прецизност, остава загадка.

Новите открития в пирамидата на Микерин може би са начало на изясняването на част от тези тайни.

Долината на царете

Друг прочут регион е Долината на царете в Горен Египет, където фараоните от 18–20 династия (1550–1069 г. пр.н.е.) са погребани в дълбоки каменни гробници. Стените им са украсени със сцени от „Книгата на портите“, „Книгата на пещерите“ и други свещени текстове, разкриващи вярванията за отвъдното.

Най-известната гробница е на Тутанкамон – открита от Хауърд Картър през 1922 г., тя остава едно от най-значимите археологически открития в света.

Повратна точка в археологията

Разкритите въздушни кухини на източната стена на пирамидата на Микерин предизвикаха огромно вълнение в научните среди. Изследователите са по-близо от всякога до потвърждение за съществуването на втори вход. Ако това се докаже, откритието може да промени разбирането ни за архитектурата на пирамидите и за погребалните практики в Древен Египет.

С продължаването на археологическите анализи загадката на Микерин – останала неразгадана повече от 4500 години – може най-после да започне да се разплита.

