Ново откритие в Египет! Намериха таен вход на пирамида
Резултатите потвърждават за първи път наличието на структурни аномалии на източната стена
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Резултатите потвърждават за първи път наличието на структурни аномалии на източната стена
В остра декларация БАДДПО отговори на обвиненията на Костадин Костадинов, че системата е „пирамида“
Откритието води към древноегипетска принцеса
Гледа с нетърпение към депутатската заплата
Според експерти в случая става въпрос за т.нар. „понци“ схема – финансова пирамида, която рухва внезапно
Започна разследване
Учените спорят кой я е направил
Гpaдът Πиpaмидa e дocтъпeн c лoдĸa или мoтopнa шeйнa
Новите изследвания хвърлят нов поглед върху загадката
Първоначално учените ще изследват падналите блокове от външната облицовка, за да ги поставят обратно
Пирамидата на фараона Хеопс е една от най-известните в света
За разлика от кака си Ружа Игнатова, Банкман-Фрийд не успя да избяга от белезниците
Съдът в Мюнстер ще трябва да реши каква вина носят двама мъже и една жена от нейното обкръжение за схемата OneCoin
Очаква се повече информация от спецпрокуратурата
Константин Игнатов пропя срещу сестра си
Специална и много внушителна пирамида ше бъде издигната на крепостта "Туида" за спектакъла на култовата опера на Джузепе Верди "Аида".
Нашенци - брат и сестра - са обвинени в създаване на финансова пирамида за милиарди
Тя е висока около 15 метра, а върху петте й тераси са извършвани жертвоприношения
Учени от НАСА заснеха древно селище на 2,3 км под повърхността Имало ли е древна цивилизация под ледовете на Антарктида? За съществуването на древно...
Археолози са открили тайна камера в пирамидата на Снофру чрез използването на космически технологии. Това съобщи агенция "Новости", като се позоваване...