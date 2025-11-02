Пенсионните фондове скочиха на Възраждане! Заговориха за грабеж

В остра декларация пенсионните дружества, членове на БАДДПО, отговориха на обвиненията на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов, че вторият стълб на пенсионната система представлява „пирамида“. Организациите заявяват категорично, че подобни твърдения са манипулативни и че унищожаването на капиталовите фондове би било „равнозначно на национализация и грабеж на личните спестявания на гражданите“.

„Не пирамида, а сигурни лични пари“

„Пенсионните фондове не са форма на пирамида, а надеждно спестени пари в лични партиди на осигурените лица, които са наследяеми и носят доходност“, се казва в позицията на БАДДПО. Данните сочат, че само за последните близо три години доходността по всички партиди във всички фондове е достигнала близо 5 милиарда лева. Общият размер на средствата в капиталовите фондове вече надхвърля 30 милиарда лева – пари, които принадлежат на гражданите и ще останат по техните партиди.

Според дружествата успехът на системата се дължи на професионалното управление на средствата и на строгия държавен контрол. Работата на пенсионните дружества се наблюдава ежедневно от независим регулатор и банки попечители, а всяко движение на средствата е подчинено на прозрачни правила.

„Грабежът би бил, ако парите се отнемат“

В декларацията БАДДПО отхвърля тезата на „Възраждане“, че вторият стълб ограбва гражданите. „Грабеж би било, ако спестените пари им бъдат отнети – това ще е равнозначно на национализация, съизмерима със заграбване на парите на гражданите в банките“, се казва в позицията. От дружествата предупреждават, че подобно действие не би решило дългосрочно дефицита в първия стълб, но би унищожило личните спестявания на милиони българи и правото на техните наследници да ги получат.

„Такъв акт не би бил присъщ за демократични общества с пазарна икономика, а за мрачни времена в българската история, които би трябвало да са останали в миналото“, подчертават от асоциацията.

Призив за разум и обединени усилия

БАДДПО категорично се противопоставя на опитите за всяване на страхове сред гражданите и на изкуственото противопоставяне между солидарния първи и капиталовите втори и трети стълб. „Те са замислени да се допълват взаимно в полза на осигурените лица“, се посочва в становището.

Организацията припомня, че натрупванията по партидите все още не са изминали пълния жизнен цикъл от 40 години – системата е „едва по средата“, а критиците добре знаят това, когато говорят за ниски втори пенсии. От бранша напомнят също, че според първоначалния замисъл вноската към втория стълб отдавна е трябвало да достигне 7%, а не 5% – фактор, който влияе върху размера на спестяванията.

„Много от гражданите не се осигуряват на реални доходи. Това са въпроси, които трябва да се решават с общи усилия, а не чрез противопоставяне“, заявяват от БАДДПО. Категоричната позиция на дружествата е ясна: капиталовите фондове не са проблемът, а част от решението – гаранция за лична сигурност и стабилност на пенсионната система.

