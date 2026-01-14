Зуека се фука с лимоните си

Васил Василев-Зуека зарадва последователите си с видео, в което пред очите им бере първата реколта от лимоните си в Испания. Актьорът, който дълги години радваше с таланта си почитателите у нас, сега да се радва на слънце, плодородие и впечатляващи размери на плодовете в страната на Сервантес, където рисува чудни картини.

„Зная, че в България има много сняг, но тук условията са различни – имаме слънце и плодове, които наистина изненадват“, коментира Зуека.

Той обясни, че маслините вече са обрани и съхранени в буркани, и е дошъл моментът за лимоните. Видеото, споделено с феновете му в Instagram, показва актьорът как бере гигантските плодове пред очите им. Отиваме да го ядем всички заедно“, каза Зуека.

Феновете му бяха изненадани от размера на лимоните.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com