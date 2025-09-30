Сред почитателките на Зуека в Рим са и две колежки актриси – Жана Яковлева от БКИ и Елжана Попова

Васил Василев-Зуека очарова Рим. Сънародниците във Вечния град бяха готови да чакат на опашка, за да видят картините му в галерия „България“, която по традиция събира елитна публика в историческото сърце на столицата. Експозицията беше поредното хитово събитие от програмата на Българския културен институт в Италия. „Тук винаги идват много хора, но толкова много, колкото дойдоха заради Зуека, наистина посрещаме за първи път. Творбите му - смес от абстракция, фигуративни елементи, тънка екзистенциална ирония и тъжна сатира, предизвикаха огромен интерес“, коментират от БКИ. Неслучайно Васил Василев посрещаше почитателите си, наконтен в гащеризон на Арлекин, неслучайно Дон Кихот продължава да бъде главен герой в платната му – без маска и без грим Зуека не се смущава да споделя житейската си философия с публиката, допълват организаторите от БКИ.

Изложбата беше своеобразно продължение на поредния Фестивал на българското кино в Рим. Поклонниците на седмото изкуство гледаха „Без крила“ на Ники Илиев, „Сватба“ на Магдалена Ралчева и Юрий Дачев, „Дяволски игри“ на Бен Чарлз Едуардс, „Клас 90“ на Бойко Боянов, документалните „Древноримският Пловдив“ на Борис Славчев, „Моят чичо Любен“ на Георги Стоев и Никола Бошнаков, „Скрити белези“ на Георги Тошев.

