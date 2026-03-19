10 зловещи пророчества на Живия Нострадамус. Някои вече са факт

Бразилският мистик Атос Саломе, познат Живият Нострадамус, разпространисписък с 10 пророчества за тази година. Според него ни очакват по-силни геополитически сблъсъци, сериозни икономически трусове, природни катастрофи с невиждан мащаб и технологични сътресения. Някои от тях вече се сбъдват.

1.Конфликт в Арктика – Русия срещу НАТО

Най-сериозната геополитическа тревога на Саломе е свързана с амбициите на Русия в Арктика. Той предупреждава, че въпреки вниманието, насочено към войната в Украйна, Кремъл разполага модерни ракетни системи в ключовите си арктически бази. С разтапянето на ледовете се откриват нови морски маршрути и достъп до енергийни ресурси, което според него значително увеличава риска от пряк сблъсък с НАТО през 2026 г. за контрол върху територии и богатства.

2. Нестабилност в Сахел и войни чрез посредници

По думите на Саломе северната част на Нигер и целият регион Сахел ще се превърнат в особено опасни точки на напрежение. Бързото разрастване и засилване на екстремистки групировки ще доведе до непреки конфликти между големите сили, които ще се съревновават за влияние след изтеглянето на западните военни контингенти.

3. БРИКС+ и отслабването на долара

Очаква се блокът БРИКС+ да предприеме решителни стъпки. Саломе твърди, че Саудитска Арабия ще предложи промяна във финансовите правила на обединението, така че търговията и финансовите операции да се извършват и в други валути, а не само в долари. Според него това ще ускори отстъплението на американската валута от водещите позиции.

4. Растящо напрежение между Иран и Израел

В Близкия изток напрежението може да достигне критични нива. Саломе предупреждава, че усилията на Иран за обогатяване на уран, съчетани с вероятни военни действия от страна на Израел, могат да отприщят нов продължителен период на регионална нестабилност, която да се изостри през второто тримесечие на 2026 г.

5. Масова мобилизация на резервисти в Русия

Според прогнозата Русия може да издаде указ за мобилизация на до 800 000 резервисти до март (Министерството на отбраната не е съобщавало за подобни намерения – Иносми). Саломе тълкува това като знак за по-твърд стратегически курс на Москва, насочен главно към националната киберсигурност и противовъздушната защита, което според него надхвърля рамките на обичайното военно управление.

6. САЩ ще увеличат присъствието си в Червено море

Мистикът прогнозира, че Съединените щати чувствително ще засилят военното си присъствие в района на Баб ел-Мандеб – жизненоважен морски коридор. Това ще бъде директен отговор на действията на формирования, подкрепяни от Техеран, и според него борбата за контрол над тази стратегическа точка ще стане още по-ожесточена.

7. Икономическа криза в Полша

Финансовата нестабилност ще бъде един от водещите международни проблеми. Саломе предупреждава, че Полша е особено изложена на риск и може да бъде засегната от сериозна финансова криза заради високия дефицит, което би могло да доведе до стачки на работници и напрежение с Международния валутен фонд.

8. Изчезването на чиповете в Япония

Очаква се Япония да изпита сериозни икономически затруднения заради намалени доставки на полупроводници. По думите на Саломе това ще доведе до осезаем спад в индустриалното производство и ще създаде проблеми в ключови отрасли през второто тримесечие на следващата година.

9. Заплаха от слънчева буря и здравна криза заради птичи грип

Саломе предвижда две паралелни опасности – едната свързана с природни явления, а другата със здравето. Очаква се силна слънчева буря, тоест изхвърляне на коронална маса, в периода между 12 и 15 март 2026 г. (прогнозата на Саломе е направена преди въпросните дати, бел.р.), която може да предизвика масови прекъсвания на електрозахранването и да нанесе щети върху уязвими електрически системи по света.

Той също така предупреждава, че е необходимо по-строго глобално наблюдение върху вируса H5N1, особено на фона на плановете на ЕС да одобри използването на модифицирана РНК ваксина срещу зачестяващите огнища на птичи грип.

10. Дигитална валута и аномалии в космоса

Последните му прогнози са насочени към технологиите и неизвестното.

Очаква се Европейската централна банка да започне изпитания на дигиталното евро с автоматично наложени ограничения върху транзакциите.

Съединените щати ще разработят квантов софтуер, способен да проследява подводници в реално време.

Саломе предвижда разногласия между Индия и Starlink по отношение на сателитния интернет.

Той твърди още, че загадъчен обект ще се появи в близост до орбитата на Юпитер, а Европейската космическа агенция ще го изключи от официалните си доклади заради наблюдавани аномалии.

Според прогнозите на Саломе 2026 година може да се окаже решаващ повратен момент, белязан от дълбоки разделения, икономическо пренареждане и нарастващо напрежение в световен мащаб, пише zajenata.bg.

