Ето ги най-добрите автомобили втора ръка

С покачването на цените на новите автомобили, намирането на доказано употребявано превозно средство става по-актуално от всякога. За да не се сбърка с избора, е важно автомобилните ентусиасти да се насочат към модели, които са се доказали като висококачествени и надеждни.

Много експерти отбелязват, че най-надеждните автомобили обикновено са тези от последните поколения: през това време производителите елиминират „детските“ проблеми, подобряват сглобяването и добавят съвременни системи за безопасност (ESC, AEB, BSW).

При избора на употребяван автомобил е важно да се обърне внимание на годината му на производство, действителния пробег и сервизната история. Препоръчително е да се даде предимство на сравнително нови модели (до 10 години) от последните години на поколението, пише "Блиц".

Сред марките автомобили с репутация на „неразрушими“, японските неизменно са начело. Toyota (моделите Corolla, Camry и SUV-овете Land Cruiser) и дъщерната ѝ марка Lexus са символи на надеждност: техните автомобили лесно изминават стотици хиляди километри с редовна поддръжка. Honda (Accord, Civic) и Mazda (6, CX-5) също са известни със своята издръжливост и редки повреди.

Сред европейските марки заслужава да се отбележат класическите Mercedes-Benz (например E-класата W124) и Volvo... кой не би харесал Volvo?

Много собственици на употребявани автомобили не забравят да нарекат марката Skoda (Octavia, Rapid) „издръжлива“: те са евтини за ремонт поради масовото разпространение на части.

Кои са 10-те най-надеждни коли

Вече споменахме някои от моделите, но винаги е по-добре да имаме пълна представа за пазара, с който си имаме работа. Експертите отдавна спорят, защото изборът на вторичния пазар е огромен. Но едно е ясно: надеждността остава основният критерий. Затова ви предлагаме десет модела, които определено си струва да бъдат записани някъде:

Тойота Камри (2018–2024)

Мазда 6 (2016–2018)

Тойота Корола (2014–2019)

Мазда CX-5 (2017–2022)

Киа Спортидж (2019–2021)

Тойота RAV4 (2016–2018)

Мазда CX-9 (2016–2021)

Лексус NX (2015–2021)

Тойота Такома (2005–2015)

Мазда MX-5 (2016–2021)

Най-евтините употребявани автомобили

Що се отнася до тези няколко употребявани коли, те не изискват баснословни инвестиции. Това са почти най-евтините употребявани автомобили за поддръжка:

Skoda Octavia Tour (1.6 MPI, 2004–2013)

Renault Logan/Sandero (1.4–1.6, 2004–2015)

Kia Rio / Hyundai Solaris (1.4–1.6, 2011–2017)

Renault Duster (1.6, 2011 – до момента)

Моделите са доста популярни и лесни за ремонт. Частите за тях се намират лесно - както китайски, така и оригинални „не са за всички пари на света“.

Най-надеждните автомобили над 20 години

Но тук, вероятно, коментарите ще бъдат излишни. В края на краищата, този списък съдържа четири автомобила, които дори през годините привличат вниманието към себе си със своето незаменимо качество:

Тойота Ленд Крузър 80/100 (1990–2007)

Мерцедес-Бенц W124 (1984–1997)

Волво 850 / S70 (1991–2000)

Тойота Хайлукс (1988–2005)

