Посочиха японските марки, чиито коли да не купуваме

GoBankingRates посочи три японски марки, които произвеждат ненадеждни автомобили. Според експерти, тези превозни средства често се повреждат.

Нисан

Изданието отбелязва, че тази година е била доста трудна за Nissan. По-конкретно, през май компанията е съкратила 15% от работната си сила в световен мащаб, а загубите ѝ за 2024 г. възлизат на 4,5 милиарда долара.

„Собствениците се оплакват от потрепване, подхлъзване или необходимост от пълна подмяна много по-рано, отколкото би трябвало“, обясни експертът.

Инфинити

Въпреки че Infiniti е премиум подмарка на Nissan, надеждността на тези автомобили също оставя много да се желае, предупреди Андрей Смирнов, собственик на Silverstone Auto Spa . Той отбеляза, че дори новите автомобили на марката имат проблеми.

„Infiniti има повече проблеми от конкурентите си, особено в електрическия отдел. Простотата на дизайна и надеждността вървят ръка за ръка, докато Infiniti произвежда по-сложни автомобили от други японски марки“, сподели експертът.

Мицубиши

Mitsubishi продължава да не изпълнява прогнозите си за печалба и ги коригира надолу. Спадът в приходите се е отразил и на качеството на автомобилите на марката.

Алън Гелфанд от German Car Depot заяви, че автомобилите Mitsubishi предлагат остаряла технология и са твърде скъпи за ремонт.

„Много анализатори твърдят, че компанията не е успяла да отговори на съвременните изисквания, както по отношение на производителността, така и на дългосрочната надеждност“, подчерта експертът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com