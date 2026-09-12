Абровски на старта на гроздобера: Виното ни може отново да стане еталон
Министърът даде началото в Долината на Струма, докато новите инвестиции в Мелнишко контрастират със свиването на лозята в страната
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Министърът даде началото в Долината на Струма, докато новите инвестиции в Мелнишко контрастират със свиването на лозята в страната
Причината е търсенето на храна
Благоевград. 30 семейства в махала Акациите на благоевградското село Хърсово живеят без електричество. Това разбраха в Благоевград членовете на ДКЕВР...
Благоевград. Оръжие и контрабандни цигари откриха полицаи от Сандански при извършена проверка в село Хърсово. Органите на реда атакували дома на 52-го...