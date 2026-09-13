Какво трябва да знаете за спрея срещу мечки преди планински преход
Разумно е всеки турист да бъде добре подготвен
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Разумно е всеки турист да бъде добре подготвен
Две ученички се сбиват по време на междучасие, а 18-годишно момиче обгазява съученици и учителка
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Мъж нахлу в столичния "София Мол" на бул. "Александър Стамболийски" и започна да пръска наред с лютив спрей. Нападателят преди това се спречкал с охра...
Братовчедите Бойко и Христо Борецови, които нападнаха инкасо автомобил пред пощата в Средец, са били въоръжени с газов пистолет и газов спрей. Те обач...
Две преписки за хулиганство са образувани в област Смолян заради предизборни разправии, по данни на полицията и прокуратурата. В единия от случаите е...
Спрейовете, с които съдиите на Мондиал 2014, очертават мястото на стените при изпълнение на фаул, са вече хит сред феновете. В Англия мъжете ги замест...
Варна. Мечката Свобода от Варненския зоопарк е боядисана в синьо, след като дете хвърли флакон със спрей-боя в клетката й. Мечката полюбопитствала как...