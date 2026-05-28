Брутална фалшификация за живеещите в незаконния комплекс на украинската мафия

Жесток скандал и мащабна силова акция разтърсиха Варна, след като тежко въоръжени служители на жандармерията нахлуха в скандалния комплекс в местността „Баба Алино“. Бариерата е вдигната със сила, а държавните гардове окупираха терена, където незаконно са изникнали десетки къщи и жилищни кооперации върху близо 100 декара златна земя. Напрежението е в пикова точка, а разследващи полицаи паралелно щурмуваха и офиса на строителната компания „КУБ“ в самия център на морската столица. Засега няма официални данни колко от шефовете на украинската фирма са с белезници, нито какви секретни документи са иззети от ченгетата.

Схемата на века: 21 сгради узаконени с брутални фалшификати

Докато жандармерията газеше на терен, кметът на Варна Благомир Коцев беше изправен на кръстосан разпит по време на извънредно и бурно заседание на Общинския съвет. Пред съветниците градоначалникът хвърли чудовищна бомба и обеща, че съвсем скоро ще бъде издаден официален акт за пълното събаряне и изравняване със земята на комплекса „Баба Алино“. По думите му става въпрос за зловеща схема, започнала преди три години. Коцев беше безмилостен и обяви, че „всички институции са замесени и активно подпомагат схемата“ на компанията „КУБ“. Той разкри, че трите ключови удостоверения за търпимост са издадени от район „Приморски“ по време на предишната общинска администрация и управлението на ГЕРБ, като цели 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи, които нямат нищо общо с реалността. А живеещият Игор (на снимката) не може да повярва: "Как всичко да е незаконно? Та аз имам нотариален акт. Аз живея тук!", възмути се украинецът.

Години наред тотален чадър и безочие

Истината за престъплението е крещяща – сигнали за масова незаконна сеч на гори и престъпно строителство в местността са подавани още преди години, но над тях е имало пълно мълчание и тотален институционален чадър. Никой си е нямал и на половина представа, че държавата ще се събуди толкова рязко. Коцев категорично отхвърли обвиненията, че неговият екип носи вина за бетона в „Баба Алино“ и прехвърли топката изцяло към бившите управляващи. Войната между политическите лагери тепърва ще ескалира, а багерите вече загряват за най-голямото събаряне в историята на Черноморието ни.

