Първи удар на главния прокурор! Иска ключово уволнение
Разпореди проверка на Бисер Михайлов - бащата на онова синче
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Разпореди проверка на Бисер Михайлов - бащата на онова синче
Ще има ли недосегаеми в съдебната система?
Софийската апелативна прокуратура обяви нещо голямо
Биляна Михайлова обяви, че е жертва
Насиненото око тя отдава на удара от падането, като е имала лек оток
Не за първи път арестуват Бисер Михайлов
Засега той е задържан за 24 часа по Закона за МВР
Започна делото срещу Васил Михайлов
Не всеки домашен арест се изпълнява с проследяваща гривна, казват от правосъдното министерство
Десетки бивши и настоящи футболисти се събраха на поклонението в храма "Света София"
Вратарят на "Левски" със силен пост в социалните мрежи след смъртта на Бисер Михайлов
Той поставя началото на славното поколение вратари на „сините”
Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014–2020 г.
Посланикът на Ирландия в България - Майкъл Форбс, е впечатлен от възможностите за инвестиции в Пиринския край. Това разкри той на среща с областния уп...
Няма абсолютно никакво конкретно решение за създаване на център за временно настаняване на бежанци на територията на община Кресна. Това заяви областн...
Губернатор настоява за повече легла и запазване броя на специалистите Предложените промени в проекта на Националната здравна карта не съответстват на...
Всеки ден ще е така до вдигане на блокадата от гръцките фермери, категорични са родните превозвачи Вече цял месец шепа гръцки фермери затварят и отва...
Националната здравна карта. В този си вид тя води до няколко сериозни ограничения, които ощетяват болничната дейност в Пиринския край. Заложените пара...
Губернаторът върна 3 незаконни решения на ОбС-Якоруда Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов спря опит на община Якоруда да продаде без т...
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов внесе две проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония 2...