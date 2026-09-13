Бивш министър посочи 4 сценария за Украйна
Ангел Найденов обсъди срещата на върха на НАТО в Истанбул
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Ангел Найденов обсъди срещата на върха на НАТО в Истанбул
Темпът на растеж на частното потребление се очаква да се забави
Противно на страховете от "евро-шок", данните за началото на 2026 г. показват умерена инфлация от 2.6%
Кандев твърди, че срещу него се подготвя натиск чрез криминални лица и фалшиви показания
Говори икономистът Лъчезар Богданов
БНБ оценява потенциалните ефекти от конфликта в Близкия изток
Да, това ще бъде нарушаване на свободата на словото, но нали става дума за фантастика, отбелязва той с намигване
Земетресението в Истанбул може да бъде между 7,2 и 7,6 по Рихтер
В мрежата се появи страница от сценария на водещата на Ралица Паскалева
По думите му наблюдаваме разрушителна сила, която помита демокрацията в България
Не знам как ще се вържат два къси края, каза лидерът на ГЕРБ
Коментира изборите и политическия елит
Повторни избори може да съвпаднат с президентските
Саша Барън Коен и останалите осем съсценаристи на филма приеха наградата с включване в Zoom
Академик Петрунов със зловещ сценарий
Пентагонът не изключва настоящият президент на страната да мобилизира многобройните си привърженици, за да предотврати прехвърлянето на властта към бъ...
Премиерата на лентата е на 10 декември
Сериозно ли мислите, че БСП иска избори, които да загуби, коментира социологът
Стоя зад всички министри. Правителството, прокуратурата и службите са амбицирани да сложат ред в държавата, каза Бойко Борисов в предаването "Лице в л...
С обновен зелен покрив, който е и сцена на открито се сдоби читалището в Каварна. Официално реновираната покривна конструкция, на която има изградени...