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Пентагонът се изплаши от Тръмп

Пентагонът се изплаши от Тръмп

Пентагонът не изключва настоящият президент на страната да мобилизира многобройните си привърженици, за да предотврати прехвърлянето на властта към бъ...

25 декември | 16:34
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