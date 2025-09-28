Константин Мишев с разказ утопия. Присмя се на политиците

Константин Мишев описа любопитен сценарий за антиутопия, в която активни страни са медиите и политиците. Постът му във Фейсбук е ироничен, разбира се, но предизвиква голям интерес.

"Да, това ще бъде нарушаване на свободата на словото, но нали става дума за фантастика", отбелязва той с намигване.

Ето как звучи постът:

"Нещо в областта на ненаучната или на политическата фантастика. Представяте ли си, че се приеме закон, който разрешава на всеки български гражданин да произнася името "Пеевски" само по веднъж на ден? Иначе затвор. Да, това ще бъде нарушаване на свободата на словото, но нали става дума за фантастика.

И нашата България ще потъне в тишина. На мястото на новините и анализите телевизиите ще пускат турски сериали. Защото никой не иска да гледа безмълвни политици в студията. Например... канят Мирчев и той изрича името на Пеевски в началото. И след това мълчи 15 минути. И от екрана се носи със страшна сила тишината.

Като в песента на Георги Минчев. "... и стояхме със тъжни лица, и се вслушвахме в спомена, но дочувахме само една - тишина."

Или като в друга песен. На Васил Найденов. "...Тишина, тишина ... Само тя ми остава след теб. Тишина, тишина ..."

Това е положението... млъквам", пише Мишев.

Любопитни са препратките му към известни български песни – "Тишина" на Георги Минчев ("… и стояхме със тъжни лица…") и "Тишина" на Васил Найденов ("…Само тя ми остава след теб…").

