Стара Загора защитава амбицията си за модерна спортна и образователна инфраструктура
Действащият Закон за спорта е изграден с активното участие на представители на ГЕРБ
Следете всички новини, анализи и коментари за Маноил Манев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Действащият Закон за спорта е изграден с активното участие на представители на ГЕРБ
Коалицията е носител на нормалност и здрав разум в политиката, които трябва да заменят езика на омразата и безплодното противопоставяне
Депутати, начело с Маноил Манов, на срещи в Ереван
Той посочи, че в Европейския съюз вече започва активен дебат по темата за кибертормоза и за необходимостта от регулации
Нов екшън в парламента
Няма дублиране на звена, каза депутатът от ГЕРБ
Хора като Цветанов имат да отговарят на въпроси, смята депутатът от ГЕРБ Маноил Манев
Паралелната държава е там, където не работят институциите, каза Маноил Манев
Ако съдът реши да има намаляване на наказанието, то ще бъде 20 г.,а не 12, както е сега
Запазваме всички тези възможности хората, които имат газови оръжия, да ги притежават
Чужди държави не бива да плащат на проповедниците
Манев: Пощенската кутия Елена Йончева разхвърля фалшиви новини
БСП използва сигурността на хората за политиканстване Няма причина за отстраняването на Бъчварова, реформата й е героизъм, казва Маноил Манев БСП пр...
Кандидат-депутатът от ГЕРБ в Стара Загора Маноил Манев очаква шест мандата от региона - Г-н Манев, вие сте вече почти цял мандат общински съветник в...