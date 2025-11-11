Маноил Манев даде три мерки за справянето с кибертормоза

„Може ли да създадем наказателен кодекс, който да обхваща изкуствения интелект, когато той атакува младите? За четири часа може да бъде създаден клип или лице. Трябва да мислим сериозно по темата за кибертормоза.“

Това заяви Маноил Манев, народен представител от ГЕРБ–СДС и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза над деца“, който се проведе в Стара Загора.

Събитието е част от националната кампания „Киберзащитници“, организирана от Българската академия за сигурност, която вече четири години работи за превенция на насилието в интернет. Медиен партньор на инициативата е вестник „Стандарт“, който всяка седмица публикува – както онлайн, така и на хартия – практически съвети за защита на децата в дигиталното пространство.

Манев посочи, че в Европейския съюз вече започва активен дебат по темата за кибертормоза и за необходимостта от регулации, които да защитават децата, без да ограничават прекомерно свободата на изразяване онлайн.

„Ние нямаме отделни наказателни закони и трябва да включим всички подобни деяния в общия Наказателен кодекс. Необходимо е внимателно да се изработят текстове, дори да отнеме година, за да не бъдат те отхвърлени впоследствие“, подчерта той.

Три основни мерки според Манев:

Първо – създаване на ясна легална дефиниция на кибертормоза, която да очертава точните му параметри. „Около 80% от случаите на кибертормоз са под формата на заплахи и остават скрити. Когато излязат онлайн, вече е късно да се реагира“, заяви Манев.

Второ – необходим е баланс при законодателните промени. „Всяко ограничаване на онлайн активности трябва да бъде внимателно преценено и обсъдено с експерти. Малко по-спокойно трябва да подходим към законодателните промени“, добави той.

Трето – ясно определяне ролята на изкуствения интелект. „Той може да бъде и наш враг, и наш партньор в киберсигурността. Опитах се да го накарам да наруши моралните си норми – не успях. Това показва, че трябва да мислим сериозно как да го използваме разумно“, подчерта Манев.

В заключение народният представител заяви, че темата трябва да бъде обсъдена в работна среда с експерти. „Дори да забраним телефоните в училище, това няма да реши проблема. Важно е да изградим култура на дигитална безопасност сред младите“, каза той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com