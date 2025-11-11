Надежда Чакърова: Трябва да говрим открито за кибертормоза и да вземем мерки

„Ние трябва да говорим по темата кибертормоз. Запознах се подробно с програмата. Много пъти сме засягали този въпрос и е време да се предприемат конкретни мерки срещу набъбващия проблем.“

Това заяви заместник-кметът на Стара Загора Надежда Чакърова по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза над деца“, който се проведе в Стара Загора.

Събитието е част от националната кампания „Киберзащитници“, организирана от Българската академия за сигурност, която вече четири години работи за превенция на насилието в интернет. Медия партньор на инициативата е вестник „Стандарт“, който всяка седмица публикува – както онлайн, така и на хартия – практически съвети за защита на децата в дигиталното пространство.

В резултат от кампанията над 190 000 деца са били предпазени от различни форми на онлайн насилие.

„Ние сме с нулева толерантност към всякаква форма на агресия. Кибертормозът е огромно предизвикателство за младото поколение. Важно е децата да се научат да разпознават фалшивите новини и заплахите онлайн. Процентът, който посочи г-жа Бозукова, е стряскащ. Необходимо е да се изготви ясен екшън план и да се предприемат законодателни мерки, включително инкриминиране на кибертормоза“, подчерта Чакърова.

