Кметът на Стара Загора посече ПП-ДБ: Да отменим Коледа и да запазим центъра до края на годината за вас

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров реагира остро на планиран политически протест на ПП-ДБ, който съвпада с коледно мероприятие на площада с Ути Бъчваров.

Ето какво написа той във Фейсбук:

Избягвам да се изказвам по политически теми. Но този път ще взема отношение.

ПП-ДБ в Стара Загора искали да организират политически протест в сряда следващата седмица. Няма лошо. По същото време на площада пред общината имаме отдавна планирано и организирано коледно мероприятие с Ути Бъчваров. Въпреки това от ПП-ДБ ругаят общината как можело по време на протести да правим такива неща.

Ами направо да вземем да отменим Коледа и да запазим центъра на града до края на годината за вас.

Нямам какво да добавя повече…

