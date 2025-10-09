Община Стара Загора посрещна легендарния италиански футболист Джанлука Палиука

Днес ръководството на Община Стара Загора на официална среща прие известния италиански вратар Джанлука Палиука. Посещението му в Стара Загора е част от партньорството между футболните школи на Берое и Болоня, където Палиука е част от треньорския екип в академията.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров приветства специалния гост и сподели, че за него е голяма чест Палиука да бъде гост на града. „Аз самият съм почитател на легендарния вратар и на националния отбор на Италия, спомням си го през годините в отборите на Сампдория, Интер и Болоня“.

Младите футболни надежди на Стара Загора също са имали възможността да се докоснат до изключително техничния и темпераментен класически италиански страж. Пъргав и с отличен обхват на движенията днес Палиука разказа част от спортната си история и коментира любимия спорт със същите спокойствие, класа и харизма.

Той искрено благодари за гостоприемството по време на престоя му тук. Специално отбеляза, че е приятно изненадан от любопитството на децата от футболния клуб в Стара Загора и факта, че дори извън Италия, той е разпознаван и уважаван от хората. Палиука отговори на всички въпроси, които гостите му зададоха с присъщото му чувство за хумор.

Той сподели, че по негово време е имал голяма конкуренция във футбола, играл е редом с Валтер Дзенга, Джанлуиджи Буфон, Франческо Толдо. Според него Джанлуиджи Донарума в момента е най-добрият италиански вратар. На въпроса кога е бил най-силният момент в неговата кариера, Палиука отговори, че е имал три силни периода- с отборите Сампдория, Интер и Болоня. Завършил е кариерата си в Болоня- клубът, в който е мечтал да играе от дете.

В края на срещата, гостите поднесоха символични подаръци на Палиука, които да му напомнят за града. Кметът Живко Тодоров връчи почетния знак на Стара Загора с благодарност за това, което прави за детско-юношеската школа на Берое.

Валентин Грудев и Ивко Ганчев, големи старозагорски футболисти от близкото минало, подариха тениска с лика на легендата Петко Петков и шал на ФК „Берое“.

На срещата присъстваха още: Красимира Чахова - председател на комисията по спорт и младежки дейности към Общински съвет на Стара Загора, Петко Крумов, началник-отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора, Веселин Пенев - директор на ДЮШ – Берое.

Джанлука Палиука е вратарят с най-много мачове в Серия А – 592. Участвал е на три световни първенства – през 1990, 1994 и 1998 г. и е носител на Купата на УЕФА с отбора на Интер. През 1990 г. печели КНК (Купа на носителите на купи) и е поканен в националния отбор на Италия за домакинското световно първенство като трети вратар. Година по-късно става и шампион на Италия.

