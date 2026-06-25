Общинският съвет на Стара Загора одобри подробния устройствен план на парк „Бедечка“

Общинският съвет прие с 45 гласа „за“ и 3 „против“ предложението на администрацията за изработване на подробен устройствен план (ПУП) и изменение на плана за застрояване на парк „Бедечка“. Решението бе взето на днешната юнска сесия след близо десетилетие обществени и институционални дискусии. С приетия план се предвижда промяна в предназначението на около 90 имота в района – от смесена устройствена зона за жилищно и обществено обслужване към територии за озеленяване. На практика това означава окончателно оформяне на парк „Бедечка“ като зелена зона.

Следващата стъпка в процедурата е уреждане на отношенията със собствениците на засегнатите имоти, като се предвиждат варианти за обезщетяване - финансово компенсиране или замяна с други имоти.

„Въпросът е решен преди 10 години с приемането на Общия устройствен план (ОУП). Подробният устройствен план (ПУП) завършва този процес“, заяви с категоричност кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров. Той акцентира, че към настоящия момент никой не може да даде финансов план как ще бъдат обезщетени собствениците, но отбеляза, че процедурата по придобиване на терени в парка чрез замени и обезщетения вече е започнала. „С приемането на ПУП всички спорни терени ще могат да бъдат отчуждавани. Разбираме мотивите на собствениците - съвсем нормално е, когато има частен интерес, собственикът да иска да го защити. В този казус обаче общественият интерес е над частния“, отбеляза още Живко Тодоров. Той допълни, че общината ще използва собствени средства и ще потърси подкрепата на държавата, за да може да отчуждава и придобива имоти в района.

„Тази процедура е без аналог в България“, каза кметът Живко Тодоров.

След продължителните дебати по темата за парк „Бедечка“, общинските съветници преминаха и към останалите точки от дневния ред. Над 40 точки бяха разгледани на днешното заседание, което започна с полагане на клетва на Иванка Петкова Иванова, избрана за кмет на с. Бъдеще.

С 39 гласа „за“ местните старейшини приеха на първо гласуване промени в Етичния кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора. Целта е правилата за поведение на съветниците да станат по-ясни и да се засили общественото доверие към работата на Общинския съвет. В кодекса са заложени основни принципи като политическа безпристрастност, публичност, ясно разграничаване между обществен и личен интерес, както и спазване на етични норми при заседания и при работа с граждани и медии. Комисията по етика ще следи за прилагането на правилата и два пъти годишно ще представя отчет пред председателя на Общински съвет Стара Загора. В него ще се описват подадените сигнали за неетично поведение, установените нарушения и предприетите мерки по всеки случай.

На първо гласуване бе приет единодушно Правилник за изменение и допълнение на Правилника за предоставяне на финансова помощ на физически лица на територията на Община Стара Загора. Промените засягат основното изискване към кандидатите за финансова помощ – да имат постоянен и настоящ адрес в общината поне 24 месеца преди подаване на заявлението. С измененията се дава възможност за подкрепа и на хора, които могат да докажат, че трайно живеят в Община Стара Загора повече от 24 месеца и вече имат настоящ адрес там, при условие че отговарят и на останалите изисквания в правилника.

Общинските съветници приеха годишните финансови отчети за 2025 г. на девет общински търговски дружества със 100% общинско участие, както и разпределението на печалбата. Одобрен бе и годишният обобщен доклад за резултатите от дейността им, изготвен съгласно Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Данните за 2025 г. показват положителен резултат за шест от общинските дружества.

Единодушно общинските съветници приеха Програмата за развитие на туризма на територията на община Стара Загора за 2026 г., както и отчета за нейното изпълнение през 2025 г. Сред основните приоритети са по-доброто позициониране на Стара Загора на националния и международния туристически пазар, увеличаването на посещенията чрез целенасочена маркетингова политика и устойчивото използване на местните ресурси за подобряване на качеството и разнообразието на туристическите услуги. Акцент е поставен и върху партньорството между общинската администрация, бизнеса и браншовите организации.

Съветниците одобриха и Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2026 г. Тя е структурирана в осем тематични раздела, обхващащи основните направления в дейността на читалищата – развитие на библиотеките като съвременни информационни центрове, съхраняване и насърчаване на любителското творчество, отбелязване на годишнини и празници, работа с деца и младежи, опазване на културната памет и нематериалното наследство, както и развитие и поддържане на читалищната инфраструктура. Акцент е поставен върху утвърждаването на съвременното читалище като обществен център с модерна визия и иновативен подход.

Приета бе и Общинската програма за закрила и развитие на децата в Община Стара Загора за 2026 г., която включва девет основни приоритета, насочени към намаляване на детската бедност и социалното изключване, подобряване на здравето на децата, осигуряване на безопасна среда, равен достъп до образование, по-ефективна защита от насилие и експлоатация, насърчаване на участието в обществения живот, както и подкрепа за спорт, култура и свободното време.

Д-р Станимир Станков бе избран за временно изпълняващ длъжността управител на Комплексен онкологичен център – Стара Загора. С решение на общинските съветници д-р Петьо Чилингиров бе освободен от поста управител на лечебното заведение, считано от 20 юли 2026 г. Назначеният временно изпълняващ длъжността управител ще има задача да осигури нормалното функциониране на здравното заведение до приключване на процедурата по вливане или до избора на титулярен управител и вписването му в Търговския регистър.

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