Всичко за Бедечка

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Спасяват чинар на 700 години

Спасяват чинар на 700 години

Стара Загора. Стартира дългоочакваният проект за спасяване на най-старото дърво в района – Старият чинар в старозагорския парк Бедечка, който според д...

31 май | 11:38
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Петдесет "чистиха" Бедечка

Петдесет "чистиха" Бедечка

Стара Загора.  Над петдесет души се отзоваха на съботното почистване на старазагорския парк „Бедечка”. То трябваше да бъде своеобразен протест срещу з...

01 декември | 14:44
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