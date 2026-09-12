Общинският съвет на Стара Загора одобри подробния устройствен план на парк „Бедечка“
Кметът Живко Тодоров: „С приемането на ПУП всички спорни терени ще могат да бъдат отчуждавани. В този казус общественият интерес е над частния“
Следете всички новини, анализи и коментари за Бедечка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кметът Живко Тодоров: „С приемането на ПУП всички спорни терени ще могат да бъдат отчуждавани. В този казус общественият интерес е над частния“
За периода 2018 – 2025 г. броят на специализираните контейнери за текстилни отпадъци е нараснал с близо 78%, а местата за събиране – с над 62%
Престижното отличие на Европа Ностра връчиха Славка Бозукова и д-р Ставрула Травалу
Фестивалът показва пълната си програма с интерактивна карта
Историята на парк „Бедечка“ с награда за 2025 г.
Вече имало научни публикация по темата „Бедечка“, правели се филми и социологически изследвания
Юристите от екипа на министър Лиляна Павлова подсказват как може да бъде разплетен сложния казус със старозагорския парк „Бедечка"„Съгласно разпоредб...
В отворено писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова от инициативната група "Запазете Бедечка" настояват за спе...
Сборният пункт за начало на инспекцията е Старият чинар
Старозагорският кмет Живко Тодоров е разпоредил да блъде съставена комисия, която да изяснсни скандалните случаи и да сезира прокуратурата Докато общ...
Съдбата на стария чинар в парк „Бедечка", който според дендролозите е поне на 7-8 века, е на път да скара гражданската инициатива и общинарите. Преди...
Стара Загора. Паркове и знакови места в Града на липите осъмнаха в сряда с табели „Частна собственост. Влизането забранено". Акцията е дело на гражда...
Стара Загора. "Грийнпийс" подкрепи борбата на старозагорци за запазване на отредения за застрояване парк "Бедечка" в града. В отворено писмо до мест...
Стара Загора. Международната природозащитна организация Грийнпийс подкрепи борбата на старозагорци за запазване на отредения за застрояване парк "Беде...
Стара Загора. Скандалният казус с определения за застрояване на старозагорския парк "Бедечка" предизвика проверка на Окръжната прокуратура в Стара Заг...
Стара Загора. Стартира дългоочакваният проект за спасяване на най-старото дърво в района – Старият чинар в старозагорския парк Бедечка, който според д...
Стара Загора. Битката за бъдещето на старозагорския парк „Бедечка" очевидно ще продължи. Това стана ясно след днешното заседание на общинските съветн...
Стара Загора. Отворено писмо под наслов "Оправданието „Скъпо е да спасим Бедечка" е лъжа!" е изпратил до институциите старозагорският физик Светослав...
Стара Загора. Над петдесет души се отзоваха на съботното почистване на старазагорския парк „Бедечка”. То трябваше да бъде своеобразен протест срещу з...
Стара Загора. Ентусиасти ще почистят „Бедечка” в знак на протест срещу готвеното застрояване на парка.Нетрадиционния митинг ще се проведе в събота сут...