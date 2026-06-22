Отпадък или ресурс? TEXAD показа как текстилът може да получи нов живот по време на Бедечка Фест „На зелено“

Община Стара Загора се включи активно в четвъртото издание на фестивала „Бедечка Фест: На зелено“, който се проведе в периода 19 – 21 юни в емблематичния парк „Бедечка“ и събра стотици граждани, семейства и природолюбители около каузата за по-чиста и по-зелена градска среда.

На 20 юни началникът на отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ към Община Стара Загора г-жа Росица Райкова, заедно с колеги от отдел „Екология, озеленяване и гори“, се срещнаха с гражданите и представиха възможностите за по-устойчиво управление на отпадъци.

По време на срещата г-жа Райкова акцентира върху значението на разделното събиране на текстилните отпадъци, представяйки проект TEXAD, правилното им съхранение и възможностите за тяхната повторна употреба и рециклиране. Посетителите получиха информация за развитието на системата за разделно събиране на текстил в Стара Загора, представена по интересен и достъпен начин от малкия Крум, който показа как за периода 2018 – 2025 г. броят на специализираните контейнери за текстилни отпадъци е нараснал с близо 78%, а местата за събиране – с над 62%. Още по-впечатляващи са резултатите по отношение на събраните количества текстил, които са се увеличили от малко над 40 тона през 2018 г. до над 146 тона през 2025 г.

В своето обръщение към присъстващите г-жа Райкова подчерта, че опазването на околната среда е отговорност на всички поколения, но именно децата са най-силният посланик на промяната. „Когато децата разбират защо трябва да пазим природата и какво можем да направим още днес, за да намалим отпадъците, тогава сме сигурни, че усилията ни ще имат дългосрочен ефект. Нашата задача е да им дадем знанията и примера, от който се нуждаят“, посочи тя. По думите ѝ Бедечка Фест е едно от най-подходящите места за подобен разговор, тъй като самият фестивал носи послание за устойчив начин на живот и грижа за природата.

По време на събитието беше представена и новината, че Община Стара Загора е получила одобрение от Европейската комисия за финансиране на пилотна инициатива в рамките на проект TEXAD. Чрез нея ще бъде оборудвано специализирано пространство за практически обучения, в което гражданите ще могат да придобият умения за ремонт и поддръжка на дрехи. Целта е да се насърчи удължаването на живота на текстилните изделия и да се даде „втори шанс“ на дрехите вместо те да се превръщат в отпадък. Пилотната инициатива ще бъде реализирана в рамките на периода на изпълнение на проекта.

Гражданите бяха запознати и с инициативата Wear&Share, която Община Стара Загора ще разработи в партньорство със заинтересовани страни по проекта. Чрез специализирано приложение потребителите ще могат безплатно да изпращат и споделят дрехи, които вече не използват, като по този начин ще се насърчава повторната употреба и кръговата икономика на местно ниво.

От своя страна представителите на отдел „Екология, озеленяване и гори“ г-жа Мария Василева и г-жа Мая Тодорова, представиха политиката на Община Стара Загора по управление на отпадъците, разясниха възможностите за предаване на различни видове отпадъци на „Площадка за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата“ и отговориха на множество въпроси, свързани със строителни отпадъци, излезли от употреба гуми, лекарства, електроуреди и други специфични отпадъчни потоци.

Лекцията на Община Стара Загора беше посрещната с голям интерес от присъстващите граждани. Организаторите на фестивала потвърдиха намерението си да продължат този формат и през следващата година, като предоставят още повече възможности за срещи между институциите, експертите и гражданите по теми, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда.

Проектът TEXAD – Enhancing Circularity Solutions for Textile Waste in European Municipalities („Усъвършенстване на кръгови решения за текстилните отпадъци в европейските общини“) се финансира по Програма Интеррег Европа 2021–2027. Общият бюджет на проекта е 1,43 млн. евро.

Проектът има за цел да подобри инструментите на политика на европейските общини, чрез засилване на управлението на текстилните отпадъци и привеждането им в съответствие с изискванията, определени от новите регламенти на ЕС. Това по-конкретно означава предотвратяване на образуването на отпадъци, чрез разделно събиране, логистика, сортиране и интелигентни технологии за отпадъци.

Срокът за изпълнение на проекта е 48 месеца, от които 36 месеца са основна фаза на проекта и 12 месеца – заключителна.

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