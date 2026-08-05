Децата от „Активно лято“ събираха разделно отпадъци в парк „Тюлбе“



Децата от инициативата „Активно лято 2026“ приложиха на практика знанията си за разделното събиране на отпадъци по време на екологичен урок в парк „Тюлбе“. Чрез различни задачи те научиха как правилно да изхвърлят отпадъците и защо разделното събиране е важно за опазването на природата. В края на заниманието всички участници получиха грамоти и подаръци.



Откритият урок беше организиран от Община Казанлък и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. За провеждането на практическата част организацията по оползотворяване „Булекопак“ предостави съдове и образователни материали.



Заниманието е част от общинската програма „Активно лято 2026“, която предлага на децата разнообразни дейности през ваканцията, включително обучение, спорт и игри.



Утре по нея предстои беседа с представители на МВР за безопасното управление на велосипеди и електрически тротинетки. Срещата ще започне в 9,30 ч. в парк „Розариум“, където участниците ще научат повече за правилата за движение, безопасното поведение на пътя и отговорността на всеки участник в движението.



Очакваме Ви!



