Регионални

Децата от „Активно лято“ събираха разделно отпадъци в парк „Тюлбе“

Чрез различни задачи те научиха как правилно да изхвърлят отпадъците

Децата от „Активно лято“ събираха разделно отпадъци в парк „Тюлбе“
05 авг 26 | 16:20
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Никол Симова


Децата от инициативата „Активно лято 2026“ приложиха на практика знанията си за разделното събиране на отпадъци по време на екологичен урок в парк „Тюлбе“. Чрез различни задачи те научиха как правилно да изхвърлят отпадъците и защо разделното събиране е важно за опазването на природата. В края на заниманието всички участници получиха грамоти и подаръци.

Откритият урок беше организиран от Община Казанлък и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. За провеждането на практическата част организацията по оползотворяване „Булекопак“ предостави съдове и образователни материали.

Заниманието е част от общинската програма „Активно лято 2026“, която предлага на децата разнообразни дейности през ваканцията, включително обучение, спорт и игри.

Утре по нея предстои беседа с представители на МВР за безопасното управление на велосипеди и електрически тротинетки. Срещата ще започне в 9,30 ч. в парк „Розариум“, където участниците ще научат повече за правилата за движение, безопасното поведение на пътя и отговорността на всеки участник в движението.

Очакваме Ви!


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Автор Никол Симова
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