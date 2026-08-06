Критично нисък Дунав! Растат тревогите за тока

Нивото на река Дунав продължава да се понижава заради продължителното засушаване и високите температури. По данни на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ само за последното денонощие – към 6 август – реката е спаднала с още 4 сантиметра.

Заради критично ниските води Румъния отложи за днес операцията по потапянето на четири шлепа, които трябва да увеличат дебита на реката и да осигурят необходимото водоснабдяване за атомната електроцентрала „Черна вода“.

Причината за забавянето е, че е било необходимо повече време за товаренето със скален материал на последния шлеп. От Националната администрация „Румънски води“ обясниха, че експертите внимателно анализират условията, при които може да бъде проведена операцията, без да бъде застрашена безопасността на хората.

В България ситуацията около АЕЦ „Козлодуй“ остава спокойна. От централата уверяват, че работата на ядрените мощности не е застрашена и производството на електроенергия се извършва по план.

Пред БНР Димитър Зарчев от Електроенергийния системен оператор също заяви, че не се очакват проблеми за електроенергийната система. По думите му обаче продължаващата суша и ниското ниво на Дунав могат да окажат влияние върху износа на електроенергия и България може да загуби водещата си позиция като износител на ток.

Заради ниските води на Дунав край Русе вече са въведени ограничения за корабоплаването. Въпреки това отделни плавателни съдове все още могат да преминават по реката.

Проблемите заради жегите и сушата се разрастват в цяла Европа. След Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, и Словения въведе ограничения в производството на електроенергия. АЕЦ „Кръшко“ намали мощността си с 20%заради спадналото ниво на река Сава.

В Германия продължава понижението на нивото на река Рейн, което сериозно ограничава движението на товарни баржи в районите около Карлсруе и река Некар.