Критично нисък Дунав! Растат тревогите за тока
Русе вече са въведени ограничения за корабоплаването
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Русе вече са въведени ограничения за корабоплаването
Докато у нас се занимаваме с интриги, изпускаме да работим и да случваме онова, за което Европа мечтае
Церемонията по подписването се състоя в Гранитна зала на Министерския съвет
Датата 31 декември 2035 г. е напълно изпълнима
Операция "Чисти ръце" в енергетиката ще стартира ресорният министър Теменужка Петкова. "Вече проведените финансови инспекции на проектите АЕЦ "Белене"...
София. Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев представи пред парламента Доклад за състоянието на енергетиката в страната, като обоб...