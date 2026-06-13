Огромно щастие за Слабаков и Ернестина
Известната двойка е на седмото небе
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Известната двойка е на седмото небе
Невероятната история на една от най-любимите двойки у нас
Аткрисата размуни мрежата
Ернестина Шинова зове да не бързаме да съдим актьора
Дъщеря им роди момиченце
Андрей разкри, че предложил брак на актрисата, като й оставил бележка
Актрисата пропусна новия сезон на хитовия сериал
Горещо желая на никой нищо такова да не се случва, каза актрисата
Ернестина Шинова празнува рожден ден на теферич
Голямо пътуване ще падне между София и Брюксел, каза съпругата на евродепутата Андрей Слабаков
Шинова „изработи“ преференциалния вот – навиваше приятели да гласуват, заминавам навръх рождения й ден, шегува се режисьорът
Джино Бианкалана е новата любима звезда на България. Това определиха зрителите на ВИП Брадър по Нова тв, чийто финал бе тази вечер. Актрисата Ернестин...
Ернестина Шинова призна, че танцува на пилон, за да релаксира. "Не че се правя на някаква специална, още повече че съм минала 50. Но този начин на спо...
Ернестина Шинова и Димитър Баненкин разиграват драмата, позната от култовия френски филм "Порнографска връзка" Ернестина Шинова и Димитър Баненкин са...
"Мъжът ми просто има агресивна обвивка, но иначе е много нежен, романтичен и чувствителен. Заедно сме толкова дълго, понеже имаме смелост и доверие по...