Всичко за Ернестина Шинова

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Ернестина танцува на пилон

Ернестина танцува на пилон

Ернестина Шинова призна, че танцува на пилон, за да релаксира. "Не че се правя на някаква специална, още повече че съм минала 50. Но този начин на спо...

23 юни | 16:34
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