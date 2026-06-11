Ева Кикерезова със смайващо признание

Ева Кикерезова направи неочаквано признание в ефира на bTV.

Бившата синоптичка разказа, че преди повече от десетилетие е станала свидетел на обир, помогнала е с доказателства по случая, но въпреки това делото все още не е приключило.

„Станах свидетел на обир през 2014 г. Сториха ми се съмнителни две лица, снимах и тях, и колата, с която се придвижват. Вече 12 години ходя по заседания и делото не е приключило. А всичко е доказано - правиха нужните експертизи и всичко необходимо“, разкри Кикерезова в ефира на медията.

Тази седмица многодетната майка е гост-коментатор в „Преди обед“, където не скри възмущението си от продължителността на съдебния процес.

„Накрая ще осъдят държавата за проточване на процеса и всички ние ще платим цената“, посочи тя.

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