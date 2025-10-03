Уейн Рууни: Чакам Манчестър Юнайтед да се разпадне!

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни отправи остра критика към състоянието на отбора, който с едва седем точки в шест мача заема 14-о място във Висшата лига.

"Не виждам нищо, което да ми даде увереност. Струва ми се, че са необходими фундаментални промени - треньорът, играчите, който и да е той. Всичко, за да се върне истинският Манчестър Юнайтед.

Собствениците трябва да дадат ясно послание - Глейзър или сър Джим Ратклиф. Трябва да е ясно накъде се насочва клубът. Сега всички седим и чакаме да се разпадне. Културата на клуба е изчезнала. Виждам го всеки ден - персоналът губи работата си, хората напускат.

Имам две деца в академията на Манчестър Юнайтед и се надявам това да не ги засегне. Това, което виждам, не е Манчестър Юнайтед."

Не виждам играчи да се борят, не виждам характер, не виждам желание за победа. Отивам да гледам мач и очаквам отборът да не загуби или може би да вземе точка.

Не става въпрос само за резултати на терена. Всичко в клуба трябва да се поправи - Джим Ратклиф и "Инеос" се изправиха пред истинско предизвикателство. Виждам как хора от персонала, които са много важни за този футболен клуба, са уволнявани след 20-30 години служба.

Клубът изгуби душата си. Нуждае се от нов двигател, от нещо, което да му даде тласък”, заяви Рууни пред “Би Би Си”.

Интересно име чака да бъде повикан

Бившият треньор на Барселона Шави внимателно следи Висшата лига и е готов незабавно да приеме оферта от Манчестър Юнайтед, дори и без гаранция за участие в Европа. Това разкри журналистът Фабрицио Романо.

Испанецът е привлечен от предизвикателството да работи в Англия и би приел възможността да се докаже във Висшата лига, ако такава се появи. Засега обаче няма официални разговори между него и "червените дяволи".

Бъдещето на Шави може да зависи и от интереса на Ал-Итихад, който също проявява желание да го привлече.

Играчите вече са в шок

Напрежението в съблекалнята на Манчестър Юнайтед достига нови върхове след ужасяващ старт на сезон 2025/26, който поставя под въпрос бъдещето на мениджъра Рубен Аморим.

"Червените дяволи" са на 14-о място във Висшата лига след три загуби в първите си шест мача и отпадане от Купата на Лигата още във втория кръг срещу четвъртодивизионния Гримсби Таун.

Аморим пое Юнайтед през ноември 2024 г., но резултатите му до момента са повече от разочароващи - едва 34 точки в 33 шампионатни мача и само девет победи.

Въпреки сериозните инвестиции през лятото, включително в нови офанзивни попълнения като Брайън Мбеумо, Матеус Куня и Бенджамин Шешко, тимът продължава да търси идентичността си. Последното поражение с 1:3 от Брентфорд допълнително влоши атмосферата в съблекалнята, където вече се говори за напрежение и разочарование.

Играчите са останали "шокирани" от слабия старт, особено след оптимистичната предсезонна подготовка в САЩ, съобщава The Sun. Същевременно започват и слухове за възможни наследници на португалеца.

Джо Коул заяви, че Гарет Саутгейт би бил "перфектният" избор за "Олд Трафорд".

Собственикът учудващо упорит

Въпреки загубата на "Манчестър Юнайтед" с 3:1 от "Брентфорд" в 6-ия кръг на Висшата лига, клубът все още изразява доверие в старши треньора Рубен Аморим, съобщава Би Би Си.

Съсобственикът на отбора Джим Ратклиф смята, че работата на португалеца трябва да бъде оценена след цял сезон, подчертавайки, че клубът е доволен от посоката, в която той се движи.

Представители на "Манчестър Юнайтед" също отрекоха слуховете за търсене на нов мениджър, като подчертаха, че въпросът за смяна на старши треньора в момента не се разглежда.

Под ръководството на Аморим, отборът е събрал 34 точки в 33 мача от Висшата лига и все още не е спечелил два мача подред.

