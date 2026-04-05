Френски генерал съсипа американците: Спрете да шмъркате кокаин!

Пенсионираният френски генерал Мишел Яковлеф предизвика шок в международните среди, след като призова американските власти „да спрат да шмъркат кокаин“. Острото му изказване беше насочено директно към обсъждан военен план на САЩ за операция в Иран и бързо се превърна в символ на нарастващото напрежение между Вашингтон и европейските му съюзници.

Коментарът не остана изолиран. Той отразява все по-видимото разминаване от двете страни на Атлантика по отношение на стратегията в конфликта с Техеран.

Операция за уран под огън

Според информация на „Вашингтон пост“ Пентагонът е представил на президента Доналд Тръмп план за овладяване на около 450 килограма силно обогатен уран, намиращ се под разрушени съоръжения край Исфахан и Натанз.

Идеята включва мащабна военна операция - прехвърляне на стотици или дори хиляди войници в активна бойна зона, използване на тежка техника за разкопки и изграждане на временна писта, от която уранът да бъде изнесен по въздух.

Военни експерти предупреждават, че подобна мисия може да продължи дни или седмици под постоянен ирански обстрел - сценарий, който мнозина определят като изключително рискован.

Европа реагира остро

Критиките не закъсняха. Френският президент Еманюел Макрон определи идеята за военни действия в региона като „нереалистична“ и предупреди за сериозните възможности на иранската Революционна гвардия.

„Това може да стане само в съгласие с Иран“, заяви Макрон и призова за прекратяване на огъня и връщане към преговори, вместо военна ескалация.

Вместо това Франция вече работи по алтернативен подход - коалиция от 35 държави за защита на танкерите в Ормузкия проток, която да остане изцяло отбранителна.

„Билети за Титаник“

Яковлеф не за първи път атакува американската стратегия. Още през март той сравни евентуално участие в подобна операция с „купуване на евтини билети за „Титаник“, след като е ударил айсберга“.

„Това не са туитове“, предупреди тогава той, настоявайки, че подобни действия трябва да бъдат под общото командване на НАТО, а не едностранно решение на САЩ.

Сегашното му изказване обаче показва ново ниво на напрежение - и сигнал, че Европа все по-трудно приема курс, който мнозина смятат за хаотичен и опасен.

Разривът вече е факт

Зад скандалните думи стои по-дълбок проблем - липсата на обща стратегия в един от най-напрегнатите конфликти в света. Все повече европейски столици се опасяват, че действията на Вашингтон могат да доведат до неконтролируема ескалация без ясен изход.

Случаят показва, че напрежението вече не е само на бойното поле - то се пренася и вътре в самия западен съюз.

