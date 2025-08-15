45-годишната Винъс Уилямс изуми световния тенис

Организаторите на US Open обявиха новината, която се чакаше с най-голям интерес преди последния за годината турнир от Големия шлем в тениса.

Винъс Уилямс получава една от квотите за уайлд кард и ще участва в основната схема на надпреварата за 25-и път.

Двукратната шампионка и легенда на играта е на 45 г., като се завърна след почти двегодишно отсъствие и игра във Вашингтон и Синсинати в последния месец.

Винъс печели титлите преди 25 години

Винъс спечели титлата на US Open през 2000-а и 2001 г., а за последен път участва в Ню Йорк през 2023 г.

Новината за уайлд кард, получен сега от нея, предизвика доста коментари зад Океана, защото не са един и двама експертите, които критикуваха организаторите за избора. Според тях квотата е трябвало да иде за някоя млада състезателка от тенис академиите на Щатите.

Три такива получиха уайлд кард - Клерви Нгуну, Джулиета Пареха и Алиса Ан, като 16-годишната Пареха е ¹1 в света за девойки в момента.

Винъс категорично ще привлече внимание върху себе си с участието, но не се очаква да премине дори първия кръг на надпреварата. Мачовете от основната схема започват на 24 август.

Невиждан досега награден фонд

Турнирът тази година ще е с рекорден награден фонд - общо 85 милиона долара.

Това е с 12 милиона повече от досегашната най-голяма сума, разпределяна на турнир в тениса. А тя бе на тазгодишния "Уимбълдън", който раздаде 72 милиона долара.

Новината бе съобщена от организаторите в Ню Йорк, които гордо обявиха, че е направена "огромна крачка" след декларацията на тенисистите от топ 20 при мъжете и жените, която поиска по-голям награден фонд за тези четири турнира.

Общо четирите турнира от Шлема за 2025-а калкулират награден фонд от 281 милиона долара. Постижение, немислимо допреди 10 години в тениса.

На Australian open сумата бе 62.9 млн. долара, на "Ролан Гарос" се разпределиха 65.4 милиона, след това 72.7 милиона в Лондон, за да се стигне до 85-те в Ню Йорк.

Сумите са обявени в различни валути за отделните надпревари, а курсът е пресметнат към американския долар за тази класация.

На US Open 2025 шампионите при мъжете и жените ще получат по 5 милиона долара. Това също е рекорд. Още по-впечатляващо е, че всеки, който отпадне в първия кръг, но все пак е част от основната схема, ще си тръгне с 110 000 долара.

5 милиона долара са заделени за покриване на всички разходи - логистични, по настаняване, както и такива около тренировките и храненето в комплекса, за състезателите от основната схема.

Това се случва за първи път в такива размери и също е нещо, което организаторите са търсили като подобрение.

А за стотиците играчи от мъжките и женските квалификации - като награден фонд за победи, престой, ежедневни разходи и транспорт, са отделени общо 8 милиона долара.

