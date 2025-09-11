Херо отсече! Поема ли горките национали

Опитният наставник Димитър Димитров-Херо коментира темата за евентуално завръщане като национален селекционер, по която се говори от седмици във футбола ни.

Бившият треньор на България, Левски, Литекс, Нефтохимик и Лудогорец се видя и с легендата Христо Стоичков в Бургас, където двамата присъстваха на детски турнир, носещ името на единствения българин със "Златна топка".

"Никой не е разговарял с мен официално - каза Димитров. - Неофициалните разговори не ги броя. Никой не ми се е обаждал, така не мога да кажа нищо, защото би излязло, че се самопредлагам.

Мога да коментирам, че групата на националния ни отбор за световното първенство е много трудна и футболистите ни трябва да се представят на своя максимум.

Който и да поеме националния отбор, ще му бъде трудно. Но човек винаги се надява, винаги работи за нещо по-добро. Така е било със сигурност и при предишния щаб, така ще бъде и при следващия."

Стоичков, аплодиран от стотици фенове в Бургас, също каза няколко думи и по темата с националите.

"Представихме се по-добре от Турция. Ние загубихме само с три гола, а те - с шест", лаконичен бе големият номер 8.

