Праскови за боклука: Плодове гният по дърветата заради смешни изкупни цени
Сливенско се разбунтува заради кризата в сектора. Производители хвърлят тонове праскови, прекупвачи дават 40–50 евроцента за килограм
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Сливенско се разбунтува заради кризата в сектора. Производители хвърлят тонове праскови, прекупвачи дават 40–50 евроцента за килограм
Необозначени автомобили следят нарушителите, а опасните коли се спират веднага от движение
Следи се и за опазването на обществения
Вчера земеделският министър се срещна отново с животновъдите в опит да бъде разрешена кризата
Пътен инцидент в края на миналата седмица
Причината най-вероятно е грешка на техническия персонал
Лидерът на ДПС прави обиколка в страната
Сланите са попарили между 30 и 80% от насаждения с праскови, нектарини, кайсии и череши
Заради наложените от големите прекупвачи цени от 20-30 стотинки за килограм през есента на миналата година стопаните са оставили необрани лозови масив...
В 19-тото издание на фолклорния празник ще участват 15 състава от региона
Рязък спад в нощувките по хотели в област Сливен. За месец май тази година са реализирани общо 7984 нощувки, което е с 18,1 на сто по-малко в сравнени...
Десетки села в Сливенско са наводнени в различна степен, научи "Стандарт". Поради падналите дъждове на 7 и 8 март в местната пожарна са получени сигна...
Сливен. Протестиращи развалиха празника на МВР. Днес на участниците в протеста в Сливен под надслов ДАНСwithme с едноминутно мълчание ще почетат памет...
Сливен. Губернатор намери работа на жената, която обяви гладна стачка в Сливен. 64-годишната Тодорка Цекова вече работи. В сряда тя обяви гладна стач...
Сливен. Млад мъж е с опасност за живота след катастрофа в Сливенско, в сряда. Това, съобщиха от ОДМВР - Сливен. Сигналът за инцидента е получен в 23....