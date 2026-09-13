Нова нощ на ужас в Киев: Ракети и експлозии, сред жертвите е и дете
Украинската противовъздушна отбрана продължава да изпитва недостиг на ракети-прехващачи
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Украинската противовъздушна отбрана продължава да изпитва недостиг на ракети-прехващачи
Кметът на града Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана действа
След атака на 59 дрона
Извърши въздушна атака
Въздушната атака е продължила час и половина
Дамаск. Десетки са загинали при въздушен удар в близост до пекарна в контролирания от бунтовници град Халфая в централната сирийска провинция Хама....