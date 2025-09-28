Русия загуби! Молдова остава по европейския път

Според първите данни от преброяването на вече приключилите парламентарни избори в Молдова, управляващата досега проевропейска Партия на действието и солидарността ((ПДС) поведе пред прокремълския Патриотичен изборен блок.

След обработката на 1 120 от общо 2 274 избирателни секции (49,25%) са преброени 489 014 гласа.

Според временните данни ПДС, основана от проевропейската президентка на Молдова Мая Санду, е получила 42,4 процента.

На второ място, според частичните предварителни резултати, е опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии. Опозиционната коалиция, в която водещата фигура е бившият президент на Молдова Игор Додон, е получила около 30 процента от гласовете, сочат предварителните данни.

На трето място е блокът „Алтернатива“, в който участват кметът на Кишинев Йон Чебан, бившият министър-председател Йон Кику, бившият главен прокурор и кандидат за президент Александър Стояногло и бившият президентски съветник Марк Ткачук. „Алтернатива“ събира 7,9 процента от гласовете, според частичните предварителни резултати.

Предизборният праг за представителство в парламента, според частичните предварителни резултати, се очертава да преминат още Партия „Демокрация вкъщи“, която е събрала близо 6,9 процента и „Нашата партия“ на Ренато Усатъй с 6,4 на сто.

Останалите партии, коалиции и независими кандидати не събират достатъчно гласове, за да излъчат представители в 101-местния законодателен орган, според резултатите към момента.

За да излъчат депутати партиите трябва да получат над 5 процента от гласовете, а коалициите – над 7 на сто. Независимите кандидати, които на тези избори са четирима, би трябвало да съберат над 2 процента.

