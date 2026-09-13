Русев с емоционални думи към Джон Сина
Легендата на кеча се пенсионира на 14 декември
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Легендата на кеча се пенсионира на 14 декември
Какво е очаквал погребалният агент
Бизнесменът купил 1000 абонаментни карти
Нямам обоняние, но се чувствам добре, успокои феновете си звездата
WWE прекрати договора му заради пандемията
Мирослав Бърняшев на разходка с майка си
Японецът Накамура измами нашето момче на "Кралското меле"
С Русев желаем да вдигнем титли в кеча преди тази стъпка
Родният кечист Русев и любимата му Лана вдигнаха страхотна сватба в Пловдив. Типично по български имаше оркестър, който не спря да повдига настроениет...
Родната супер звезда в кеча Русев най-после си дойде у нас. Днес здравенякът кацна в жегата по обяд на летище София заедно със съпругата си Лана. Двам...
Българският кечист Русев вече е женен мъж. Мирослав Бърняшев, както е истинското му име, се венча за годеницата си Лана (Катрин), който също е част от...
Българският кечист Русев продължава доминацията си в световната федерация (WWE). Мирослав Бърняшев, както е истинското му име, защити успешно титлата...
Мостът край русенското село Писанец от днес е затворен за движение за всички превозни средства заради започнал ремонт. Съоръжението, което се намира...
Русев покори и НХЛ след като помогна на "Нешвил Предатърс" да бият с 3:2 след три продължения "Сан Хосе Шаркс" и да изравнят серията на 2:2 победи в п...
Русев, Шеймъс и Саша позират с фланелките на "Сити"
Носят ми храната в кашони всеки понеделник, заяви родният кечист Получих китара с автограф от Крис Кристофърсен, разкри Русев Кечистът Русев (Миросл...
Родната звезда в Световната кеч федерация Русев (истинското му име е Мирослав Бърняшев - б.р.) даде едно от малкото си интервюта до момента пред брита...
В последните години стана практика професионалните кечисти редовно да участват във филми. Най-яркият пример за това е Дуйен Джонсън - Скалата, който с...
Годеницата му Лана дебютира в ринга и шашна с визия Снуп Дог и Шакил О'Нийл се включиха в купона "Супербоул", "Мачът на звездите" в НБА, "Оскарите"....
Кънтри легенди надъхват българина за "Кечмания" Българският кечист Русев в световната федерация (WWE) се доказа като страхотен джентълмен. Неговата г...