Всичко за Русев

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Мама посрещна Русев с баница

Мама посрещна Русев с баница

Родната супер звезда в кеча Русев най-после си дойде у нас. Днес здравенякът кацна в жегата по обяд на летище София заедно със съпругата си Лана. Двам...

31 август | 22:30
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Русев покори и НХЛ

Русев покори и НХЛ

Русев покори и НХЛ след като помогна на "Нешвил Предатърс" да бият с 3:2 след три продължения "Сан Хосе Шаркс" и да изравнят серията на 2:2 победи в п...

07 май | 4:35
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