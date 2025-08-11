Левски на крачка от рекорден трансфер

Левски ще осъществи един от най-скъпите входящи трансфери в историята си.

"Сините" са на крачка от алжирския халф Акрам Бурас, твърди журналистът Набил Джелит от France Football.

Според него, от "Герена" ще платят между 700 000 и 800 000 евро за Бурас. Именно това е откупната клауза на 23-годишния полузащитник. Така Бурас ще се превърне в една от най-големите покупки на Левски.

Рекордът се държи от Георги Чиликов, за когото през 2001 г. бяхя платени 1,5 милиона евро, припомня Gol.bg. По милион евро Левски даде за Рожерио Гаучо, Георги Бачев и Александър Александров-Кривия.

Бразилският нападател Жеан Карлош излезе 900 хил. евро, по 800 хил. евро струваха Юсеф Рабех и Жоазиньо.

Иначе настоящият клуб на Бурас - МК Алжер, ще запази 25% от бъдеща продажба на футболиста. Той ще се превърне в петото ново попълнение на столичани, след Радослав Кирилов, Рилдо Фильо, Мартин Луков и Мазир Сула.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com