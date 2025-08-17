Ето кога е следващият трансферен удар на Левски

Левски най-вероятно ще финализира трансфера на алжирския полузащитник Акрам Бурас след първия мач с АЗ Алкмаар в Лигата на конференциите, съобщава „Мач Телеграф“.

В момента Бурас е с националния отбор на Алжир за груповата фаза на Купата на Африка, но пропусна третия мач – 1:1 с Гвинея – заради лека травма. Последният двубой на „пустинните лъвове“ е утре срещу Нигер, след което се очаква Бурас да се раздели с настоящия си клуб и да замине за България.

Заради домакинството на Левски срещу АЗ Алкмаар, медицинските прегледи и подписването на договора ще се извършат след мача. Финансовите параметри на сделката все още не се разкриват.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com