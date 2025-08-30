Официално! Ето го новото попълнение на Левски

Българският футболен клуб Левски подписа договор до лятото на 2028 с алжирския халф Акрам Бурас, съобщават от клуба, без да уточняват детайли по сделката. Той е привлечен с трансфер от Алжер, а спекулираната сума варира от 250 хиляди евро до 800 хиляди евро.

Бурас е роден на 23 февруари 2002 в Аин Азел (Алжир). Юноша е на местния ЕС Сетиф, с който подписва и първия си професионален договор. В началото на 2021 той преминава в друг алжирски клуб – Белоуиздад, за който записва 93 мача и вкарва 6 гола, като печели три пъти шампионската титла и Купа на Алжир. През лятото на 2024 Бурас преминава в друг местен клуб – Алжер, записвайки 38 мача и 4 гола за тима. С този отбор той печели отново титла и Суперкупа.

Полузащитникът има 2 мача за националния отбор на Алжир до 23 години и 2 срещи за селекцията на страната до 20 години.

"ПФК Левски приветства с добре дошъл на "Герена" Акрам Бурас и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка", съобщават от клуба.

